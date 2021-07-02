Самую быструю бегунью США отстранили перед Играми в Токио из-за марихуаны

Американскую бегунью Шакарри Ричардсон отстранили от соревнований из-за использования запрещенных веществ — в ее крови нашли следы марихуаны. Теперь спортсменка сможет выступить на Олимпиаде в Токио только если получит специальное разрешение, сообщил NBC.

Ричардсон завоевала золото в беге на 100 метров на чемпионате США в прошлом месяце. В этом сезоне она пять раз выбегала стометровку из 11 секунд, что делало ее главной претенденткой на золото на этой дистанции в Токио. До этого золотую медаль на стометровке американская бегунья выигрывала на Олимпиаде 1996 года.

28 июня Ричардсон сдала положительный допинг-тест на марихуану. Результаты 21-летней спортсменки в олимпийской квалификации аннулировали. Также ее отстранили от состязаний на месяц.

Чтобы допустить Ричардсон до Игр необходимо специальное решение Олимпийского комитета США и МОК. Ее дисквалификация закончится как раз перед началом женских забегов на 100 метров. Соревнования стартуют в Токио 30 июля.

Сама спортсменка рассказала, что курила марихуану из-за недавней смерти матери.