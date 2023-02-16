Спорт 16 февраля 2023, 16:34 Самсонов будет выступать за второй состав «Торпедо»

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Президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал РИА «Новости», что вице-капитан команды Артем Самсонов будет выступать за второй состав по сквозной заявке.

«Мы давно хотели, чтобы за „Торпедо-2“ имел возможность играть один из наших ветеранов, который передавал бы свой опыт и клубные традиции нашей молодежи», — цитирует Геркуса «Свободная пресса».

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Он выразил слова благодарности футболисту за то, что тот согласился на такой вариант.

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После 17 туров РПЛ в активе «Торпедо» 17 очков. Столичный клуб находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.