Самонов и Швец-Рогов останутся в составе СКА

Петербургский СКА продлил контракт с вратарем Александром Самоновым и нападающим Артемом Швец-Роговым. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новые контракты со спортсменами рассчитаны до 30 апреля 2024 года и 30 апреля 2026 года соотвественно. Артем Швец-Роговой присоединился к клубу в октябре 2019 года. Он смог принять участие в 18 матчах и принес команде пять очков. Александр Самонов присоединился к команде в тот же период. Всего за клуб он провел 61 игру, отражая в среднем 91,8 % бросков.