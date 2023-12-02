Спорт 02 декабря 2023, 22:24 Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге Борт с ХК ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути в Челябниск Telegram-канал хоккейного клуба ЦСКА

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Направлявшийся в Челябинск самолет хоккейного клуба ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале московского клуба.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах», — рассказали спорстмены.

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Хоккеисты ЦСКА встретятся с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Позже в Telegram-канале ЦСКА сообщили, что самолет все же вылетел и благополучно приземлился в Челябинске. Хоккеисты написали «Привет, Челябинск».

Легенды и игроки ЦСКА отметили 1 декабря Всероссийский день хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Московскому клубу в этом году исполнилось 77 лет.