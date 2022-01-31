В воскресенье 30 января в Пекине зарегистрированы 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это самый большой показатель за последние 18 месяцев. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Местные власти приняли решение закрыть некоторые районы города на локдаун, жители столицы Китая пройдут проверку ПЦР-тестированием.

Напомним, Пекин с 4 по 20 февраля примет зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что в Пекине участникам зимних Олимпийских игр начали раздавать презервативы. Это происходит вопреки антикоронавирусным запретам. В номерах приготовлены по пять средств контрацепции. Они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайских фонариков.

При этом организаторы подчеркивали, что во время Игр спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Также от участников соревнований потребовали сократить физическое взаимодействие.