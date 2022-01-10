Самедов прокомментировал слухи об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России Алексанр Самедов назвал странными слухи о переходе Криштиану Роналду в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед». Своим мнением на этот счет он поделился с «Газетой.ru».

«Роналду может уйти в „Барселону“? Что ж, перейдет из одного суперклуба в другой суперклуб. Хотя это странно: он столько лет играл в МЮ, начинал там [зарубежную карьеру]. Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины, и он действительно недоволен», — сказал футболист.

По информации СМИ, Роналду планирует переход, поскольку недоволен обстановкой внутри клуба и работой тренера Ральфа Рангника.