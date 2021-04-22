Самарский клуб «Крылья Советов» оказался в финале Кубка России

Самарская команда «Крылья Советов» попала в финал Кубка России по футболу. Это произошло после гостевой победы над грозненским «Ахматом», которую принес пенальти. Об этом сообщил «Царьград».

Матч полуфинала состоялся в городе Грозный. Игра проходила на равных, не было большого количества голевых моментов. В основное время голы не были забиты. Счет открылся только во время пенальти.

Футболисты «Ахмата» попали в ворота лишь единожды, тогда как «Крылья» забили мячи четыре раза. Последний удар нанес защитник команды «Крылья Советов» Дмитрий Комбаров.