Самая сильная женщина в мире собирается установить новый рекорд

«Сейчас я тренируюсь, готовлюсь к отборочным соревнованиям на чемпионат России, которые пройдут 9–12 апреля в Улан-Удэ. Я уже восстановилась после родов, дочка родилась в 2017 году. Сегодня я поднимаю 24-килограммовую гирю 185 раз, а вообще мой личный рекорд — 202 раза», — рассказала Ксения.

Девушка начала заниматься спортом в 15 лет. Ее заставили родители, так как они являются учителями физкультуры.

У Ксении нетипичная внешность для силового вида спорта. При росте 174 сантиметра весит всего 61 килограмм.

Дедюхина заявила, что гиревой спорт — это больше силовая выносливость, чем просто сила.

Первый раз она стала чемпионкой Европы в 2008 году. В следующем — чемпионкой мира. Всего Ксения побеждала пять раз на соревнованиях разного уровня.

У спортсменки был перерыв в занятиях, так как в 2017 году она стала мамой. Но сейчас она уже готова вернуться к любимому делу. Тренер говорит, что Дедюхина уже показывает результат близкий к чемпионскому.