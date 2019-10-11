Самая сильная девочка Подмосковья победила Стивена Сигала в армрестлинге

Мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине Ксения Лукина из Люберец встретилась со Стивеном Сигалом. Семилетняя девочка показала ему, на что способна — и смогла победить знаменитого актера в армрестлинг.

Поединок между Стивеном и Ксенией продлился всего 10 секунд. Сперва выигрывала Кения, но в какой-то момент показалось, что победу может вырвать актер — он смог выровнять и даже слегка склонить руку семилетней чемпионки. Но триумф актера оказался недолгим — юная Ксения победила.

«Русские женщины», — прокомментировал свое поражение Стивен Сигал.

Это не единственное, чем Ксения Лукина поразила американского актера. Не стесняясь своего юного возраста, спортсменка из Подмосковья на глазах у Сигала показала, как умеет подтягиваться — счет вел сам актер.

Жительнице Люберец принадлежит рекорд мира по подтягиваниям среди девочек семи лет. Этим летом она за минуту подтянулась 30 раз. На встрече с Сигалом Ксения преодолела планку 15 раз. Она призналась, что такой результат ее не устраивает, и обычно она подтягивается гораздо больше раз. Всему виной ветрянка, которой он недавно переболела. Из-за заболевания девочка долгое время не могла тренироваться в обычном режиме.

Стивен Сигал оказался впечатлен силачкой. Он пожал ей руку и по-русски сказал: «Молодец».

Семилетняя Ксения Лукина из Люберец установила мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За минуту девочка смогла подтянуться 30 рез. Благодаря этому она стала абсолютным рекордсменом среди девочек-ровесниц. Это не первая престижная награда Ксении. До этого ее заслуги были отмечены в Книге рекордов России — еще в шесть лет она с легкостью подтянулась 18 раз.

Первый раз девочка подтянулась всего 10 месяцев назад. Как рассказала «360» семья Ксении, девочка взяла пример с отца: он раньше занимался боксом, а сейчас регулярно подтягивается на турнике. Повторяя за ним, девочка сама подтянулась на бортике двухъярусной кровати. После этого дома поставили турник и приступили к тренировкам.

Добиться таких впечатляющих результатов за столь короткий срок ей удалось благодаря его поддержке. Разумеется, большую роль сыграло и трудолюбие самой Ксении — без него она бы вряд ли смогла стать чемпионкой.

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Утром — обязательно зарядка, упражнения для мышц спины и пресса. Любимое блюдо Ксении — пельмени, но заботливый отец добавляет в ее рацион большое количество фруктов и овощей, чтобы дочь получала много витаминов. Кстати, кроме подтягиваний девочка обожает танцевать. Несмотря на плотный график занятий, времени хватает и на хорошую учебу, и на детские развлечения.

Стивен Сигнал не единственная звезда, которая уже обратила внимание на подмосковную спортсменку. Оказалось, что девочке нравится творчество Александра Реввы, так что шоумен и певец обещал болеть за нее на соревнованиях и посвящать ей новые композиции.