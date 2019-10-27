Самая опытная гимнастка завершит карьеру после Олимпиады-2020

«Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте», — сказала 44-летняя гимнастка.

Чусовитина выступает за сборную Узбекистана. После Олимпиады-2020 она намерена «делать все для развития детского и юношеского спорта» в республике.

Оксана Чусовитина родилась в Бухаре. На протяжении карьеры выступала за СССР, Узбекистан и Германию (туда она переезжала для лечения сына).

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В составе команды бывшего СССР стала олимпийской чемпионкой 1992 года. Также она завоевала серебро Игр 2008 года в опорном прыжке.

Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка, которая участвовала в семи Олимпийских играх.

На соревнованиях 2016 года в Рио-де-Жанейро она также стала самой возрастной гимнасткой в истории Игр.