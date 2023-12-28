Спорт 28 декабря 2023, 14:14 «Сам Костомаров удивлен». Губерниев не согласился с признанием фигуриста спортсменом года Журналист Губерниев не согласился с признанием Костомарова спортсменом года Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с признанием фигуриста Романа Костомарова спортсменом года по версии ВЦИОМ. Он прокомментировал в Telegram-канале публикацию журналиста Владимира Иванова, заявившего, что Костомарова было бы логичнее объявить человеком года или победителем в номинации «Преодоление года».

«Полностью согласен с автором. Тем более что сам Костомаров удивлен, сам мне накануне говорил», — заметил Губерниев.

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Он посетовал на то, что Россия «неспортивная страна».

Владимир Иванов ранее отметил, что Костомаров «действительно пережил ужас» и показал себя мужчиной с огромной силой воли, «железным человеком», так что органично смотрелся бы лидером в двух упомянутых номинациях, но не в номинации «Спортсмен года», поскольку это «про другое».

Спортсменом года Романа Костомарова признали по итогам опроса общественного мнения. Он оказался на первом месте, набрав 8% голосов, а на второе с 5% вышла фигуристка Камила Валиева.

В середине декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду.