«Сам клуб расстался с ним». Экс-тренер «Зенита» прокомментировал уход Ваноли из «Спартака»

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московской команды «Спартак» по решению клуба, а не по своей воле. Такую версию причины неожиданной отставки озвучил в беседе с «360» футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт.

После ухода Массимо Карреры наставники команды менялись один за другим. И когда пригласили Паоло Ваноли, никто не понимал, почему именно его, отметил футбольный эксперт. Таким же необъяснимым стал его уход.

Я нигде не слышал, чтобы он сказал: «Я ухожу и не смогу здесь работать по причинам нефутбольным». Об этом не было разговора. Думаю, сам «Спартак» расстался с ним в силу причин

В целом экс-тренер показал определенный результат, хоть и невыдающийся. Например, клуб победил в Кубке России, напомнил он.

Если отставка Ваноли была инициативой самого «Спартака», то клуб должен найти ему замену. Вероятно, имя нового главного тренера назовут в течение ближайших трех дней, заявил он. Рапопорт не исключил, что им может стать российский специалист. Однако возвращение в команду Валерия Карпина, чью кандидатуру назвали СМИ, он считает маловероятным. Дело в том, что он работал в «Спартаке», но не добился успеха даже по сравнению с Паоло Ваноли, хотя в целом является толковым специалистом. Он назвал возможным приглашение Станислава Черчесова, так как на его счету больше достижений. Правда, сейчас он связан контрактом в Венгрии.