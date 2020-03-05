«Салават» победил «Авангард» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

Хоккеисты уфимского клуба «Салават Юлаев» отыгрались в матче с омским «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 6:3 и позволила «Салавату» выйти вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра проходила на «Уфа-Арене». На родном стадионе в начале встречи «Салават» пропустил две шайбы: на 2-й минуте счет открыл Сергей Шумаков, на 17-й отличился Алексей Емелин. Третью шайбу за «Авангард» забросил Брэндон Макмиллан (55-я минута).

Первые два гола у уфимцев отыграли Александр Бурмистров (25-я) и Петр Хохряков (29). Кроме них ворота «Авангарда» поразили Сакари Маннинен (41), Тему Хартикайнен (дубль 47 и 49) и Владимир Жарков (59).

По итогам встречи счет в серии до четырех побед теперь 2:1 в пользу «Салавата». Первый матч серии «Авангард» выиграл со счетом 5:2, во втором победу одержал «Салават Юлаев» (3:2 в овертайме). Следующий матч команды сыграют в Уфе 7 марта.

Кубок Гагарина вручают победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Приз назван в честь первого космонавта.