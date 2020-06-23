«Салават Юлаев» примет участие в предсезонных турнирах

Отмечается, что в середине июля хоккеисты пройдут медицинское обследование. До 25 июля они будут тренироваться в Уфе, а потом поедут в Лахти на сборы.

По данным издания, с 10 по 13 августа в столице пройдет кубок президента республики. Кроме «Салавата Юлаева» в нем сыграют «Северсталь», «Нефтехимик» и «Трактор». Также уфимские хоккеисты будут участвовать в предсезонном турнире в Казани. Он состоится с 19 по 23 августа.