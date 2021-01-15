Сафонов попал в рейтинг самых дорогих вратарей мира

Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро. За последние полгода она возросла на четыре миллиона. Больше Сафонова в его возрастной категории зарабатывает только итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Ему платят 60 миллионов евро, написал сайт eg.ru.

Сафонов также оказался в рейтинге пяти самых дорогих российских футболистов. Он уступил Александру Головину (20 миллионов), Алексею Миранчуку (18) и Марио Фернандесу (18). Пятым в списке расположился Антон Миранчук (14).

Вратарь выступил в 14 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21, на которых пропустил 18 мячей.

Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года, ему 21 год.