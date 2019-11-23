«С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина

Международный день художественной гимнастики отметили сегодня в Московском цирке имени Никулина. На арене выступили воспитанницы академии Ирины Винер. За кулисы перед началом шоу заглянула корреспондент «360».

За кулисами перед началом шоу-программы репетируют одновременно более ста человек — воспитанницы Международной академии спорта Ирины Винер. Каждая из них в мечтах — уже олимпийская чемпионка. О профессиональном празднике говорят мало, для них сейчас — каждый день — это День гимнастики. Тренировки по 4-5 часов, диета, а подружки в основном только в академии. И даже во время интервью они стоят в третьей балетной позиции — по привычке.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда ты выходишь на сцену, ты должен дарить свои эмоции зрителю, самое главное не волноваться и тогда все будет хорошо», — делится воспитанница Международной академии спорта Ирины Винер Елизавета Фролова.

Поправив макияж и скинув мягкие угги, зайцы, феи, снежинки и бабочки выстроились возле занавеса. В центре внимания сегодня они, а поддерживают воспитанниц академии цирковые гимнасты и клоуны, а еще — олимпийские чемпионки. Те, кто так же 15 лет назад, решили, что готовы отдавать все силы и время ради, пожалуй, самого красивого спорта.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас Россия всегда на первых местах. Художественная гимнастика очень сильная, тренер Ирина Винер-Усманова, старший тренер, которая готовит всех гимнасток, и с таким тренером Россия не может проигрывать», — сказала призер летних Олимпийских игр 2016 года Вера Бирюкова.

Но так было не всегда. Когда художественную гимнастику включили в программу Олимпиады, звание самых гибких и изящных долго время носили спортсменки из Болгарии. В течение многих лет наша сборная отвоевывала у них первенство. За последние 20 лет Россия подарила мировой гимнастике много звезд — Хоркина, Кабаева, Чащина, Мамун.

Каждый номер юных гимнасток на сцене цирка сегодня — без единой заминки, наравне со взрослыми. Во время поклона девочки почти профессионально позировали фотокамерам.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня, в порядке исключения, у спортсменок будут и сладости, и вечер без тренировок. А уже завтра — снова растяжка и аттитюд — такое уж детство у будущих чемпионок.