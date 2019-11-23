  • «С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина

    23 ноября 2019, 17:26

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова

    Международный день художественной гимнастики отметили сегодня в Московском цирке имени Никулина. На арене выступили воспитанницы академии Ирины Винер. За кулисы перед началом шоу заглянула корреспондент «360».
    «С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина | Изображение 1

    За кулисами перед началом шоу-программы репетируют одновременно более ста человек — воспитанницы Международной академии спорта Ирины Винер. Каждая из них в мечтах — уже олимпийская чемпионка. О профессиональном празднике говорят мало, для них сейчас — каждый день — это День гимнастики. Тренировки по 4-5 часов, диета, а подружки в основном только в академии. И даже во время интервью они стоят в третьей балетной позиции — по привычке.

    «С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Когда ты выходишь на сцену, ты должен дарить свои эмоции зрителю, самое главное не волноваться и тогда все будет хорошо», — делится воспитанница Международной академии спорта Ирины Винер Елизавета Фролова.

    Поправив макияж и скинув мягкие угги, зайцы, феи, снежинки и бабочки выстроились возле занавеса. В центре внимания сегодня они, а поддерживают воспитанниц академии цирковые гимнасты и клоуны, а еще — олимпийские чемпионки. Те, кто так же 15 лет назад, решили, что готовы отдавать все силы и время ради, пожалуй, самого красивого спорта.

    «С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Сейчас Россия всегда на первых местах. Художественная гимнастика очень сильная, тренер Ирина Винер-Усманова, старший тренер, которая готовит всех гимнасток, и с таким тренером Россия не может проигрывать», — сказала призер летних Олимпийских игр 2016 года Вера Бирюкова.

    Но так было не всегда. Когда художественную гимнастику включили в программу Олимпиады, звание самых гибких и изящных долго время носили спортсменки из Болгарии. В течение многих лет наша сборная отвоевывала у них первенство. За последние 20 лет Россия подарила мировой гимнастике много звезд — Хоркина, Кабаева, Чащина, Мамун.

    Каждый номер юных гимнасток на сцене цирка сегодня — без единой заминки, наравне со взрослыми. Во время поклона девочки почти профессионально позировали фотокамерам.

    «С таким тренером Россия не может проигрывать». Воспитанницы академии Ирины Винер выступили в цирке имени Никулина | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня, в порядке исключения, у спортсменок будут и сладости, и вечер без тренировок. А уже завтра — снова растяжка и аттитюд — такое уж детство у будущих чемпионок.