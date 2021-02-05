Футболиста «Порту» увезли с поля на скорой после столкновения с российским вратарем

Защитник португальского футбольного клуба «Порту» Нану столкнулся в борьбе за мяч с российским вратарем «Белененсеша» Станиславом Крицюком. После этого Нану потерял сознание и его увезли с поля на скорой помощи.

Инцидент произошел в конце матча 17-го тура чемпионата Португалии. Футболисту «Порту» долго оказывали помощь после столкновения с российским вратарем, затем на поле выехала машина скорой помощи и увезла Нану за пределы стадиона.

Фрагмент видеозаписи матча, на котором запечатлено столкновение спортсменов, опубликовал «Матч ТВ» на своей странице в Twitter.

Игра была возобновлена после примерно десятиминутной паузы, отметил Sports.ru. Матч завершился со счетом 0:0. После встречи другой игрок «Порту» Пепе пожелал Нану скорейшего выздоровления. По словам футболиста, врачи в машине скорой помощи сказали ему, что у Нану все хорошо, что он уже в сознании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.