UFC расторг контракт с россиянкой Албу

Российская спортсменка Александра Албу осталась без поединков UFC. Абсолютный бойцовский чемпионат расторг свой контракт с девушкой.

О расторжении контракта UFC с россиянкой сообщил MMA Junkie. Албу не выходила в октагон с октября 2019 года. Дебют состоялся в 2015 году на турнире UFC Fight Night 64 против Изабеллы Бадурек. Тогда Албу удалось победить соперницу. Всего в промоушене спортсменка провела четыре боя, из которых дважды одерживала победу.

Сейчас 30-летняя Албу учится в Академии интеллектуальной собственности и продолжает тренироваться. Она родилась в Молдавии, а затем переехала в Москву. За годы своей спортивной карьеры девушке удалось стать мастером смешанных боевых искусств.

После увольнения Албу Россию в женских соревнованиях UFC будет представлять только Яна Куницкая. Спортсменке 21 февраля предстоит сразиться против бразильянки Кэтлин Вийера.

Александру Албу нередко называли одной из главных красавиц в ММА. Спортсменка часто делится с подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Всего у девушки-бойца более 74 тысяч подписчиков в Instagram.