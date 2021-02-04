Кокорина заявили на матч с миланским «Интером»

Перешедший в итальянскую «Фиорентину» Александр Кокорин выйдет на поле уже 5 февраля. Россиянина заявили на матч «фиалок» с «Интером».

Итальянский клуб сообщил о своем решении в Twitter. Встреча 21-го тура состоится во Флоренции в пятницу.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. В заявку на матч серии А с «Торино», который прошел 30 января, россиянин не попал. «Фиалки» сыграли вничью.

Решение об участии российского футболиста в матче с «Интером» принимал тренер «Фиорентины» после оценки Кокорина.

1 февраля российский спортсмен получил разрешение на работу в Италии. На поле он выйдет под номером 91. Под ним до Кокорина никто не играл.

Перспективы футболиста у «фиалок» зависят от того, как он себя проявит и насколько точно будет следовать указаниям тренера. Россиянина назвали человеком, которые «схватывает на лету». У него есть все шансы хорошо вписаться в коллектив. Итальянские СМИ проявили к российскому спортсмену повышенный интерес.