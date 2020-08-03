Болельщики возвращаются? С 1 августа изменятся правила посещения спортивных мероприятий

На трибунах становится громче. С 1 августа количество зрителей на спортивных соревнованиях может быть увеличено уже в пять раз — с 10 до 50%. Рестарт и рост уровня поддержки этой сферы обсудили специалисты индустрии в рамках деловой части ежегодной премии «Спорт и Россия». Там делились опытом и успешными кейсами.

Один из них — гонка Легкова. Ее продвижение от MAER GROUP одержало победу в номинации «Лучшая рекламная кампания в области спорта и здорового образа жизни». Об этом рассказала заместитель генерального директора MAER GROUP Виктория Баркова.

Эта рекламная компания была проведена в двух измерениях, что нам позволило увеличить аудиторию гонки Легкова на 43% и это говорит о том, что с помощью новых технологий мы можем просчитывать и добиваться целевых показателей, но, а мы как холдинг MAER GROUP готовы всегда помогать брендам ставить новые рекорды Виктория Баркова.

Два измерения рекламы — это онлайн и офлайн. Подобные технологии популяризации спорта и продвижения гонки оценил и сам олимпийский чемпион Александр Легков.

В этом году, даже несмотря на коронавирус и ограничения, все равно очень много было любителей, болельщиков, спортсменов, которые приезжали. Они хотели поучаствовать, пообщаться, получить автографы. И это все, конечно, — эффект от рекламы Александр Легков.

Спорт постепенно возвращается в нашу жизнь, профессионалы уже в строю. Дело за любителями — поддержать свои любимые команды, придя, когда это станет возможным, на стадионы.