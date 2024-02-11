Спорт 11 февраля 2024, 19:13 Рыбакина обыграла Касаткину в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби Теннисистка Рыбакина обыграла соперницу Касаткину в Абу-Даби РИА «Новости»

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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина победила в турнире категории WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину. Призовой фонд соревнования превысил 920 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Соперницы находились на корте один час и 11 минут, 26-летняя Касаткина была седьмой посеянной.

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Для 24-летней Рыбакиной победа в турнире стала седьмой в карьере и второй в текущем сезоне. В январе она победила в состязании категории WTA-500 в австралийском Брисбене.

Осенью 2023 года Дарья Касаткина после победы над китайской теннисисткой Чжосюань Бай вышла в четвертьфинала турнира WTA в Чжэнчжоу. Призовой фонд превысил 780 тысяч долларов.

В конце января в Красногорске стартовали соревнования за зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева. На мероприятие приехали более 90 участников из 22 регионов России.