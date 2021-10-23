Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке тяжелой техники
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Агаджанян установил новый мировой рекорд
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый мировой рекорд. Он отбуксировал пожарный КамАЗ весом более 14 тонн, одновременно с этим надув до разрыва две грелки. «360» вел прямую трансляцию.
Агаджанян отбуксировал пожарную машину КамАЗ весом 14,3 тонны на 19 метров за 1,27 минуты в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России. Главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал РИА «Новости», что до этого в истории российского силового экстрима никто не буксировал пожарную машину весом более 14 тонн, отказавшись от использования специальных приспособлений.
«Сложность еще заключалась в том, что в пожарной машине находилось почти шести тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперед без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину, раскачиваясь во время буксировки машины», — подчеркнул он.