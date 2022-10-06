«Русский Халк» сдвинул четыре вагона в метро Нижнего Новгорода | 360°

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«Русский Халк» сдвинул четыре вагона в метро Нижнего Новгорода

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«Русский Халк» Сергей Агаджанян установил новый рекорд. Он сдвинул с места четыре вагона в нижегородском метро, сообщила «Нижегородская правда».

Атлет готовился к этому с конца сентября. Тогда он заявил, что будущий рекорд «посвящается нашим военнослужащим».

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Рекорды Агаджнян ставил и раньше. Он сдвигал самолеты, вертолеты, надувал грелки и скручивал сковородки. Также спортсмен отметил, что не считает себя очень сильным.

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«Я никогда себя силачом не называл. Я считаю себя просто зожником», — Агаджанян.

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