Спорт 09 июня 2023, 11:06 Русский голкипер «Флориды Пантерз» отбил в победном матче с «Вегас Голден Найтс» 25 шайб «Флорида Пантерз» обошла «Вегас Голден Найтс» на одну шайбу в матче Кубка Стэнли Unsplash

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В американском городе Санрайз прошел третий матч финальной серии Кубка Стэнли. Хозяин площадки, хоккейный клуб «Флорида Пантерз», обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2, сообщил «Матч ТВ».

Команда одержала победу в овертайме. К 58-й минуте игры «Флорида Пантерз» уступал «Вегас Голден Найтс» со счетом 1:2, но затем ситуация на льду изменилась, и окончательный счет сложился в пользу хозяев — они победили с результатов 3:2.

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В составе «Флорида Пантерз» шайбы забили Брэндон Монтур, Картер Верхеге и Мэттью Ткачук, а голкипер Сергей Бобровский родом из Новокузнецка отразил 25 бросков из 27. Марк Стоун и Джонатан Марчессо отличились со стороны соперника. Счет в серии составил 2:1, четвертый матч пройдет в Санрайзе в ночь на 11 июня.

В начале года во время игры с «Монреаль Канадиенс» Сергей Бобровский получил травму и пропустил два матча. Это не помешало ему в мае установить клубный рекорд по числу отраженных бросков в матче плей-офф НХЛ.