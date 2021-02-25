«Русский бразилец» Сирило посетит соревнования по мини-футболу в России

Многократный чемпион РФ по мини-футболу, «русский бразилец» Сирило Тадеус Кардозо Фильо посетит Ямал в качестве гостя спортивных соревнований. В марте в Новом Уренгое состоится третий тур первенства по мини-футболу «Спортмастер юниор лига», рассказала ОГТРК «Ямал-Регион».

В мероприятии будут участвовать футболисты из России не старше 18 лет. В город приедут команды из столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары, Норильска и Югорска. Уточняется, что в соревнованиях выступит и новоуренгойский футбольный клуб «НУБК».

Первая восьмерка команд пройдет в финальный этап. Далее борьба продолжится в Нижнем Новгороде. В настоящий момент ямальские спортсмены готовятся к первенству. Тренер клуба «НУБК» рассказал, что ребята тренируются по шесть дней в неделю. По его словам, четыре матча за четыре игровых дня станут настоящим испытанием для футболистов.