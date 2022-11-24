Спорт 24 ноября 2022, 18:44 Русская «Катюша» прозвучала на чемпионате мира по футболу в Катаре Катарский оркестр сыграл «Катюшу» перед матчем Уругвай — Южная Корея на ЧМ-2022 Соцсети

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Русская песня «Катюша» прозвучала перед матчем между командами Уругвая и Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в Катаре. Знаменитую советскую песню исполнил катарский оркестр, сообщило РИА ФАН.

Болельщики, которые пришли к стадиону Education City за несколько часов до матча, поддержали композицию аплодисментами. Некоторые из них не удержались и стали активно танцевать и подпевать.

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Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи назначили на 24 ноября. Обе команды выступают в группе Н, в ней же будут играть команды Португалии и Ганы.

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Сборная России не участвует в чемпионате мира, но на турнире присутствуют игроки, связанные с Россией и Российской премьер-лигой. Одним из игроков сборной Камеруна является Гаэль Ондуа с российским гражданством. Его отец работал в посольстве Камеруна. РПЛ на чемпионате мира представят камерунец Муми Нгамале и капитан сборной Хорватии Деян Ловрен.