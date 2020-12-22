РУСАДА продолжит тестировать спортсменов на допинг, несмотря на решение CAS

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что РУСАДА сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг даже без статуса соответствия. В России намерены и впредь защищать права чистых атлетов.

В пресс-службе WADA рассказали ТАСС, что агентство намерено контролировать деятельность РУСАДА по поддержанию антидопинговой системы.

«WADA будет контролировать эту деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью», — отметили в пресс-службе.

РУСАДА планирует максимально тесно сотрудничать с WADA «по всем пунктам решения CAS», добавило РИА «Новости».

«В ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала», — отметила российская сторона.

Агентство, заявила пресс-служба РУСАДА, продолжит бороться с допингом и защищать права чистых спортсменов с учетом принятого судебного решения.

Решение по спору между WADA и РУСАДА 17 декабря вынес Спортивный арбитражный суд. Российским спортсменам оно запрещает участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом РФ до декабря 2022 года.