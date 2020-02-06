РУСАДА посчитало, что кто-то заказал новость об отстранении России от ЧМ-2022

По информации «Газеты.ru», Пахноцкая подчеркнула, что информация из прессы не соответствует реальному решению Всемирного антидопингового агентства WADA.

Представитель отечественного агентства заметила, что кто-то хотел получить больше внимания при помощи подобной новости.

Ранее WADA отреагировало на новости об отстранении сборной России на ЧМ-2022. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия РУСАДА россияне смогут выступить только в нейтральном статусе.