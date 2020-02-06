РУСАДА посчитало, что кто-то заказал новость об отстранении России от ЧМ-2022
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая предположила, что новость об отстранении России от предстоящего чемпионата мира по футболу могли заказать. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Газеты.ru», Пахноцкая подчеркнула, что информация из прессы не соответствует реальному решению Всемирного антидопингового агентства WADA.
Представитель отечественного агентства заметила, что кто-то хотел получить больше внимания при помощи подобной новости.
Ранее WADA отреагировало на новости об отстранении сборной России на ЧМ-2022. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия РУСАДА россияне смогут выступить только в нейтральном статусе.