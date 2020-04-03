РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса
РУСАДА временно прекратит тестировать спортсменов из-за эпидемии коронавируса. Об этом рассказала заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, Пахноцкая заявила, что «вне контроля никто не останется» и «пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии», все расскажут.
«В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы», — уточнила она.