РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса

По данным RT, Пахноцкая заявила, что «вне контроля никто не останется» и «пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии», все расскажут.

«В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы», — уточнила она.