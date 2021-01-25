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    25 января 2021, 10:24

    РУСАДА не будет оспаривать лишение спортсменов права выступать под флагом России

    Анастасия Калинина

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом рассказали в пресс-службе агентства.

    «РУСАДА решительно не согласно с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. <…> Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА», — говорится в сообщении.

    Агентство выразило сожаление, что было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя «оно не допустило каких-либо нарушений».

    Тем не менее РУСАДА приветствует тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов. По мнению представителей, атлеты не должны нести ответственность за действия небольшого числа «индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил». В отношении них в частном порядке должны проводиться расследования и налагаться санкции.

    Спортивный арбитражный суд постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.