РУСАДА не будет оспаривать лишение спортсменов права выступать под флагом России

«РУСАДА решительно не согласно с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. <…> Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА», — говорится в сообщении.

Агентство выразило сожаление, что было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя «оно не допустило каких-либо нарушений».

Тем не менее РУСАДА приветствует тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов. По мнению представителей, атлеты не должны нести ответственность за действия небольшого числа «индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил». В отношении них в частном порядке должны проводиться расследования и налагаться санкции.

Спортивный арбитражный суд постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.