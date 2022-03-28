Руни признался, что Роналду раздражает его до сих пор

Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал игру хавбека «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Бывшего футболиста процитировала «Газета.ru».

Руни играл вместе с Роналду за «красных дьяволов» с 2004 по 2009 год. В составе команды они трижды выигрывали чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

«Криштиану был очень крутым, но в то же время чертовски раздражающим. Возможно, сейчас он уже не так хорош, но раздражает все так же. Меня удалили из-за Роналду в матче ЧМ-2006», — напомнил Руни.

Он заметил, что португальский футболист «любит нырять». При этом, по словам Руни, у него не было никаких проблем с Роналду.