Спорт 13 сентября 2023, 14:22 Румынскую теннисистку Халеп дисквалифицировали на четыре года

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Румынскую профессиональную теннисистку, бывшую первую ракетку мира Симону Халеп отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В конце прошлого года спортсменка сдала положительный тест на допинг во время Открытого чемпионата США, специалисты обнаружили в крови теннисистки препарат роксадастат.

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По решению Международного агентства по честности в теннисе Халеп отстранили от турниров на время расследования, 11 сентября 2023 года трибунал подтвердил нарушения.