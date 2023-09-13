13 сентября 2023, 14:22
Румынскую теннисистку Халеп дисквалифицировали на четыре года
Румынскую профессиональную теннисистку, бывшую первую ракетку мира Симону Халеп отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В конце прошлого года спортсменка сдала положительный тест на допинг во время Открытого чемпионата США, специалисты обнаружили в крови теннисистки препарат роксадастат.
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По решению Международного агентства по честности в теннисе Халеп отстранили от турниров на время расследования, 11 сентября 2023 года трибунал подтвердил нарушения.
Теннис
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