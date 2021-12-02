Руководство «Зенита» захотело взять Азмуна в аренду после его ухода из клуба

Руководство «Зенита» размышляет о продаже трансфера иранского форварда Сердара Азмуна зимой 2022 года. Чтобы не опускать игрока бесплатно, его хотят взять в аренду на полгода у французского «Леона». Об этом сообщило издание Le Quotidien du Sport со ссылкой на источник.

По их данным, «Зенит» уже ведет переговоры о такой сделке с французами. Петербургский клуб желает взять игрока до окончания текущего сезона за шесть миллионов евро. Во время аренды Азмун будет получать зарплату от «Зенита», написала «Свободная пресса».

Ранее сообщалась, что итальянский клуб «Атланта» готов обменять россиянина Алексея Миранчука на Сердара Азмуна.