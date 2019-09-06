Руководство «Зенита» встретится с Кокориным после освобождения

Там напомнили, что решение суда по условно-досрочному освобождению футболиста из заключения вступит в силу только через 10 дней. Но после того как Кокорин выйдет на свободу, руководство «Зенита» с ним обязательно встретится.

В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром» Подробнее

Футбольный клуб «Краснодар», за который Павел Мамаев играл с 2013 года, отказался от комментариев по дальнейшей судьбе игрока.

Ранее председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов заявил, что расторжение контракта между «Краснодаром» и Мамаевым потребует определенного времени после того, как футболист выйдет на свободу. По его словам, потребуется около двух недель, чтобы урегулировать споры между сторонами и организовать заседание палаты.

Белгородский областной суд в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. На свободу они смогут выйти через 10 дней, если решение не обжалуют.

Футболисты в данный момент продолжают находиться в колонии № 4 в Белгородской области, куда их отправил суд после рассмотрения уголовного дела. Их обвинили в том, что октябре прошлого года они устроили две драки в центре Москвы. Против них завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Суд приговорил Павла Мамаева к одному году и шести месяцам заключения, Александр Кокорин получил срок на один месяц больше. Кроме того, суд отправил за решетку сопровождавшего футболистов брата Кокорина Кирилла на 1,5 года и Александра Протасовицкого на один год и пять месяцев.