    04 февраля 2020, 01:30

    Руководство ВФЛА подало в отставку

    Валерия Шафирко

    Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

    Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания президиума, которое прошло 3 февраля, вместе с новым российским министром спорта Олегом Матыциным.

    Причинами сложения полномочий стали отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, и стремление к сохранению целостности легкой атлетики.

    «Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — приводит слова министра спорта пресс-служба ВФЛА.

    По словам Матыцина, ближайшие задачи — это принятье необходимых дополнительных мер, направленных на борьбу с допингом, и сохранение за российским спортсменам возможности участия в международных соревнованиях.

    Рабочая группа ОКР, которой были переданы полномочия президиума, будет участвовать в организации грядущих выборов нового руководства ВФЛА, также она будет полностью взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

    Выборы нового руководства ВФЛА должны пройти на конференции 28 февраля.