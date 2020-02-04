Руководство ВФЛА подало в отставку
Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания президиума, которое прошло 3 февраля, вместе с новым российским министром спорта Олегом Матыциным.
Причинами сложения полномочий стали отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, и стремление к сохранению целостности легкой атлетики.
«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — приводит слова министра спорта пресс-служба ВФЛА.
По словам Матыцина, ближайшие задачи — это принятье необходимых дополнительных мер, направленных на борьбу с допингом, и сохранение за российским спортсменам возможности участия в международных соревнованиях.
Рабочая группа ОКР, которой были переданы полномочия президиума, будет участвовать в организации грядущих выборов нового руководства ВФЛА, также она будет полностью взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.
Выборы нового руководства ВФЛА должны пройти на конференции 28 февраля.