Руководство ВФЛА подало в отставку

Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания президиума, которое прошло 3 февраля, вместе с новым российским министром спорта Олегом Матыциным.

Причинами сложения полномочий стали отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, и стремление к сохранению целостности легкой атлетики.

«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — приводит слова министра спорта пресс-служба ВФЛА.

По словам Матыцина, ближайшие задачи — это принятье необходимых дополнительных мер, направленных на борьбу с допингом, и сохранение за российским спортсменам возможности участия в международных соревнованиях.

Рабочая группа ОКР, которой были переданы полномочия президиума, будет участвовать в организации грядущих выборов нового руководства ВФЛА, также она будет полностью взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

Выборы нового руководства ВФЛА должны пройти на конференции 28 февраля.