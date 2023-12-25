Спорт 25 декабря 2023, 18:40 Руководство «Спартака» решило возродить вторую команду

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Руководство футбольного клуба «Спартак» приняло решение возродить вторую команду красно-белых. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Проект «Спартак-2» создали в 2013 году, он помог молодым игрокам набраться опыта и дорасти до первой команды. Также вторая команда предоставляла практику футболистам основы, набиравшим форму после травм.

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Отмечается, что «Спартак-2» решили возродить в целях улучшения работы клубной вертикали.