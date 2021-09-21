Руководство «Спартака» рассказало о доверии тренеру Витории

Руководство московского ФК «Спартак» выразило поддержку новому тренеру Рую Витории, несмотря на то, что под его руководством команда проиграла в матче с ЦСКА. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

«Спартак» проиграл ЦСКА на последней встрече. Это поражение стало уже седьмым в официальных матчах. При этом ранее команда одержала три победы, а один матч закончился ничьей, передало ИА НСН.

«Руй Виктория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции. Готовимся к следующим играм», — заявил Зеленов.