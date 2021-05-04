Руководство «Спартака» готовит контракт для нового главного тренера клуба

Руководители столичной футбольной команды «Спартак» выбрали нового главного тренера. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов в разговоре с РИА «Новости».

«„Спартак“ определился с кандидатурой нового главного тренера. Клуб уже начал переговоры о контракте», — заявил Фетисов. Вместе с тем официальный представитель «красно-белых» не назвал имени выбранного кандидата и иных подробностей назначения, добавил сайт kp.ru.