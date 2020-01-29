Руководство РУСАДА: в проект кодекса WADA внесут изменения

По данным сайта «Газета.ru», Ивлев сообщил, что в проекте кодекса WADA есть неточности, которые нужно поправить.

«Главное, что должны проконтролировать соответствующие органы — регламентация базовых моментов. Изменения в кодексе планируются, дальнейший ход дискуссия будет иметь позднее», — рассказал он.