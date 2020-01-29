Руководство РУСАДА: в проект кодекса WADA внесут изменения
В проект кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируют внести некоторые изменения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из руководителей Российского антидопингового агентства Александра Ивлева.
По данным сайта «Газета.ru», Ивлев сообщил, что в проекте кодекса WADA есть неточности, которые нужно поправить.
«Главное, что должны проконтролировать соответствующие органы — регламентация базовых моментов. Изменения в кодексе планируются, дальнейший ход дискуссия будет иметь позднее», — рассказал он.