Руководство «Реала» заинтересовалось немецким форвардам «Баварии» Гнабри

Владельцы мадридского «Реала» начали проявлять интерес к немецкому форварду «Баварии» Сержу Гнабри. По данным издания Bild, они хотят воспользоваться ситуацией, связанной с затягиванием подписания контракта у футболиста.

Как отмечает источник, Гнабри недоволен тем, что его одноклубники Леон Горецка и Джошуа Киммих уже подписали контракты с «Баварией», а ему никто не предоставил новый контракт, сообщило РИА ФАН.

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл в 45 матчах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.