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    30 июня 2022, 17:22

    Руководство «Питтсбурга» выразило надежду, что Малкин останется в клубе

    Дарья Морозова

    Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк выразил надежду, что хоккеисты Евгений Малкин и Крис Летанг продлят контракт с клубом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт НХЛ.

    «Они должны вернуться на условиях, которые имеют смысл, и не оставить нас со связанными руками», — рассказал Бурк.

    Он подчеркнул, что клуб хотел бы оставить этих игроков. Уточняется, что Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, его контракт истекает 1 июля.