Руководство «Питтсбурга» выразило надежду, что Малкин останется в клубе

Президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк выразил надежду, что хоккеисты Евгений Малкин и Крис Летанг продлят контракт с клубом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт НХЛ.

«Они должны вернуться на условиях, которые имеют смысл, и не оставить нас со связанными руками», — рассказал Бурк.

Он подчеркнул, что клуб хотел бы оставить этих игроков. Уточняется, что Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, его контракт истекает 1 июля.