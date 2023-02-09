Спорт 09 февраля 2023, 15:48 Руководство «Нефтехимика» продлило контракты с защитником Семеновым и нападающим Шафигуллиным

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Защитник «Нефтехимика» Глеб Семенов и нападающий Булат Шафигуллин остаются в команде как минимум до конца сезона — 2024/25. Руководство клуба продлило контракт с хоккеистами, написал RT.

За 28 матчей в КХЛ Глеб Семенов отличился одним забитым голом. На счету у Булата Шафигуллина 13 очков за 30 игр.

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Ранее стало известно, что «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:3 на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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