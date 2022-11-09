Руководство «Локомотива» отстранило от работы полузащитника Педриньо | 360°

Спорт 09 ноября 2022, 14:47 Руководство «Локомотива» отстранило от работы полузащитника Педриньо

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Бразильский полузащитник Педриньо не будет играть в ближайших матчах за «Локомотив», так как его отстранили от работы. Об этом сообщило издание Metaratings.

По данным сайта «Свободная пресса», причиной стали разногласия спортсмена с тренерским штабом Андрея Федорова. По этой же причине футболист не принимал участие в предыдущих матчах команды.

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Уточняется, что сейчас «Локомотив» 13-м месте в чемпионате России.

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