05 марта 2024, 17:35
Руководство «Краснодара» приняло решение о продлении контракта с Олусегуном
Нападающий Олакунле Олусегун подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2028 года. Об этом сообщил RT, ссылаясь на Telegram-канал краснодарского клуба.
«Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2028 года», — говорится в сообщении.
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В этом сезоне нигериец сыграл в 21 матче, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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