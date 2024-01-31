Спорт 31 января 2024, 14:04 Руководство ФК «Лацио» опровергло новость об интересе к игроку «Крыльев Советов» Гарре

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Спортивный директор итальянского «Лацио» Анжело Фабиани прокомментировал распространившуюся новость об интересе ФК к нападающему «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По словам руководителя, аргентинский футболист не находится в шорт-листе «Лацио».

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«Мы не обращались в „Крылья Советов“ по Гарре», — отметил Фабиани.

В текущем сезоне спортсмен провел за самарскую команду 20 матчей во всех турнирах. Он забил восемь мячей и отметился тремя результативными передачами, добавил RT.