Руководство «Боруссии» уволило главного тренера Фавра
Руководство «Боруссии» уволило Люсьена Фавра с поста главного тренера. Как сообщила пресс-служба клуба, такое решение приняло правление по результатам собрания. Оно прошло после игры со «Штутгартом», завершившейся поражением со счетом 5:1.
В руководстве заявили, что за последние два года Фавр провел отличную работу.
«Тем не менее мы считаем, что достижение наших целей на сезон находится под большим риском из-за недавних негативных событий», — отметил спортивный директор «Боруссии» Майкл Зорк.
Исполнять обязанности главного тренера будет его бывший помощник Эдин Терзич. Он тренировал молодежную команду «Боруссии», работал в турецком клубе «Бешикташ» и английском «Вест Хэм Юнайтед», прежде чем вернуться обратно в 2018 году в качестве ассистента Фавра.
Терзич уже начал тренировать команду к выездному матчу, который пройдет во вторник.