Руководство «Боруссии» уволило главного тренера Фавра

В руководстве заявили, что за последние два года Фавр провел отличную работу.

«Тем не менее мы считаем, что достижение наших целей на сезон находится под большим риском из-за недавних негативных событий», — отметил спортивный директор «Боруссии» Майкл Зорк.

Исполнять обязанности главного тренера будет его бывший помощник Эдин Терзич. Он тренировал молодежную команду «Боруссии», работал в турецком клубе «Бешикташ» и английском «Вест Хэм Юнайтед», прежде чем вернуться обратно в 2018 году в качестве ассистента Фавра.

Терзич уже начал тренировать команду к выездному матчу, который пройдет во вторник.