Руководство «Барсы» отказалось продавать Фати ради Месси

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте минувшим летом поступило предложение продать бомбардира Ансу Фати, чтобы зарегистрировать нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, финансовый департамент клуба потребовал от Лапорте оставить аргентинца в «Барсе». При этом представители Месси предлагали президенту «сине-гранатовых» продать нескольких молодых игроков, чтобы выйти из трудного финансового положения. Однако Лапорта настоял на варианте с Фати.