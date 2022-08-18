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    18 августа 2022, 19:22

    Руководитель КХЛ высказался о введении карты болельщика

    Артур Блянихов

    Руководитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выразил надежду, что введение карты болельщика не коснется хоккея. Об этом написало РИА ФАН.

    Морозов заметил, что хоккейные и футбольные болельщик сильно отличаются. По его словам, КХЛ сконцентрирована на привлечении молодых фанатов.

    «Надеемся, что нас эта система не коснется. К тому же это большие затраты для арен. Эти моменты мы прорабатывали в диалоге с правительством», — рассказал руководитель КХЛ.