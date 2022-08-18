Руководитель КХЛ высказался о введении карты болельщика

Руководитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выразил надежду, что введение карты болельщика не коснется хоккея. Об этом написало РИА ФАН.

Морозов заметил, что хоккейные и футбольные болельщик сильно отличаются. По его словам, КХЛ сконцентрирована на привлечении молодых фанатов.

«Надеемся, что нас эта система не коснется. К тому же это большие затраты для арен. Эти моменты мы прорабатывали в диалоге с правительством», — рассказал руководитель КХЛ.