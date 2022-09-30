Руководитель «КАМАЗ-мастер» Чагин рассказал об отказе команды участвовать в ралли «Дакар» | 360°

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30 сентября 2022, 14:48

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Чагин рассказал об отказе команды участвовать в ралли «Дакар»

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Семикратный чемпион ралли «Дакар», руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин в беседе с «Абзацем» рассказал об отказе участвовать в марафоне.

45-й ралли-марафон «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. На этой неделе стало известно, что российский коллектив «КАМАЗ-мастер» к марафону не допустили из–за того, что команда отказалась подписывать документ, осуждающий проведение спецоперации на территории Украины.

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По словам Чагина, все члены экипажа решили отказаться подписывать документ.

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«Потому что тот документ, который должны были подписать участники „Дакара“ с российским паспортом, — это совсем против нашей морали», — сказал он.

Спортсмен отметил, что каждый для себя должен сделать выбор — либо Родина, либо спортивная карьера.

«Моя личная позиция — это пусть каждый для себя решит. Либо спортивная карьера, медали, кубки, либо Родина и честь. Вы правильно очень сказали. И каждый должен принять решение сам. Команда „КАМАЗ-мастер“ вчера сделала по этому поводу официальное заявление», — заключил Чагин.

Спортсмены

Саудовская Аравия

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