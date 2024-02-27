27 февраля 2024, 18:08
Руководитель Игр Будущего Столяров рассказал, что начинать карьеру киберспортсмена можно с дошкольного возраста
Некоторые киберспортсмены начинают свой путь еще с дошкольного возраста. Об этом RT сообщил руководитель Игр Будущего Игорь Столяров.
По словам эксперта, в некоторых странах видеоигры могут быть вписаны в реестр спорта, и по ним проводятся официальные соревнования. Однако для такой карьеры нужны годы тренировок.
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«Существует огромное количество разновидностей игр. Грань между киберспортом и видеоиграми в различных странах на законодательном уровне регулируется по-разному», — добавил Столяров.
Видеоигры
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